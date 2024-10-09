DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Casademont Zaragoza Bursaspor'u Mağlup Etti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Casademont Zaragoza'ya 106-84 yenildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:10
FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Casademont Zaragoza Bursaspor'u Mağlup Etti

Bursaspor'un Avrupa Kupası'ndaki Zorlu Maç

Basketbol severler için heyecan dolu bir gece oldu. FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında, Bursaspor İnfo Yatırım, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

İspanyol sahasında oynanan mücadelede Bursaspor, Casademont Zaragoza'ya 106-84 gibi farklı bir skorla yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Gelecek Hedefler

Bursaspor'un önündeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Takım, bir sonraki maçında kendini toparlamaya çalışacak.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÇBK Mersin, Tango Bourges'u Mağlup Etti
2
Manisa Basket, FMP'yi Deplasmanda Yendi
3
Ümit Milli Futbol Takımı Letonya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Trabzonspor Ruzomberok Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Portekiz'de Buluştu
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BAXI Ferrol'u Yendi
7
FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Casademont Zaragoza Bursaspor'u Mağlup Etti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak