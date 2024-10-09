FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Casademont Zaragoza Bursaspor'u Mağlup Etti

Bursaspor'un Avrupa Kupası'ndaki Zorlu Maç

Basketbol severler için heyecan dolu bir gece oldu. FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında, Bursaspor İnfo Yatırım, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

İspanyol sahasında oynanan mücadelede Bursaspor, Casademont Zaragoza'ya 106-84 gibi farklı bir skorla yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Gelecek Hedefler

Bursaspor'un önündeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Takım, bir sonraki maçında kendini toparlamaya çalışacak.