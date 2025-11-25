FIBA, Erkekler Dünya Sıralaması’nda Yeni Sistemi Duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, Assist Research şirketinin matematiksel desteğiyle FIBA Erkekler Dünya Sıralaması için geliştirilmiş yeni sistemi hayata geçirdi. Amaçlar; daha basit bir yapı, sonuçların daha güncel şekilde yansıtılması ve turnuvalarda ileri aşamalara yükselen takımların daha fazla ödüllendirilmesi olarak belirlendi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Milli takımlar oynadıkları her maç için puan kazanır; hiçbir zaman puan kaybetmezler. Her iki takım da maç için temel puan alır; kazanan takım ise çeşitli kaynaklardan gelen ekstra bonus puanlar elde eder. Turnuvaların ileri aşamalarındaki maçlar daha fazla puan kazandırır ve verilen puan miktarı organizasyona veya bölgeye göre değişir.

3 temel değişiklik

1- Adaptif modelden kümülatif modele geçiş

Önceden, bir maçta toplam bin puan galip ve mağlup takım arasında paylaştırılıyor, ardından bu puanlar her takımın ortalama sıralama katsayısına ağırlıklı şekilde ekleniyordu. Bu adaptif model, artık kümülatif bir modelle değiştirildi: takımlar maç oynadıkça puanları bölüşülmeyecek, mevcut puan toplamlarına yeni puanlar eklenecek.

2- Güncellenmiş zaman indirgeme

Geçmişte sıralama puanları sekiz yıllık bir dönem boyunca azalıp her iki yılda bir düşürülüyordu. Yeni sistemde ise her büyük FIBA organizasyonundan önce (Dünya Kupaları, Olimpiyat Oyunları, Kıtasal Kupalar) takımların sıralama puanlarına yüzde 33 oranında standart bir indirim uygulanacak. Bu ayarlamadan sonra takımların sıralama sırası değişmeyecek.

3- Turnuvalar için geliştirilmiş puanlama sistemi

Turnuva ilerleme ödülleri artık daha ayrıntılı şekilde hesaplanacak; takımlar her turda ilerledikçe daha fazla puan kazanacak.

Bölgesel katsayılar

Adalet ve denge sağlamak amacıyla, önceki sisteme benzer şekilde her bölgeye (Afrika, Amerika, Asya (Okyanusya dahil) ve Avrupa) bireysel katsayılar atanacak. Ancak bu katsayılar artık son dört yılda tüm bölge takımlarının küresel etkinliklerdeki sonuçlarına dayanarak matematiksel olarak yeniden kalibre edildi. Bölgesel katsayılar, her bölgenin takımlarının en güncel sonuçlarını yansıtmak için her dört yılda bir yeniden kalibre edilmeye devam edecek.

Uygulama

Yeni sistem, 24 Kasım'da başlayacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemelerinin ilk penceresiyle birlikte yürürlüğe girecek. Sistemin başlangıcında mevcut takım sıralamaları ve puanları değişmeden kalacak. Yeni FIBA Erkekler Dünya Sıralamasının hayata geçirilmesini, gelecek yıl aynı metodolojiye dayanan FIBA Kadınlar, Erkek Gençler ve Kızlar Dünya Sıralaması sistemlerindeki güncellemeler izleyecek.

