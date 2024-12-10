FIBA Genel Sekreteri Zagklis: NBA Avrupa'da Lig Kurmayı Düşünüyor

FIBA Genel Sekreteri Zagklis'ten Önemli Açıklamalar

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, NBA'in Avrupa'da yeni bir lig kurmayı düşündüğünü ve bu konuda devam eden görüşmelerin olduğuna dikkat çekti.

Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Zagklis, NBA'in konuyla ilgili net bir ilgi gösterdiğini belirtti. “Basketbolun büyümesini istiyoruz,”THY Avrupa Ligi(EuroLeague) işleten ECA ile de görüşmelerimiz sürüyor,” ifadelerini kullandı.

Zagklis, “NBA Avrupa dememeyi tercih ederim,” diyerek, NBA'in Avrupa'daki varlığının, dostluk maçları ve sezon öncesi etkinliklerle kendini gösterdiğini vurguladı. “Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olamadı. Bu nedenle NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek bizim için önemli,” değerlendirmesinde bulundu.

2028 Olimpiyat Oyunları İçin Çözüm Arayışları

Zagklis, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın farklı bir takvimde başlayacak olmasının zorluklarına dikkat çekti ve çözüm bulma çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi. “Elemelerin tarihlerini değiştirme şansımız yok, ancak ortak bir çözüm bulabiliriz,” diyerek, oyuncuların refahı ve takımların hazırlık süresinin önemine işaret etti.

2029 EuroBasket Ev Sahipliği Planları

2029 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) ev sahipliğiyle ilgili planlarını da paylaşan Zagklis, dört farklı grubun dört ayrı ülke tarafından organize edilmesi gerektiğini belirtti. “Pandemi sonrası büyük etkinliklerin yeniden hız kazanması önemli,” dedi ve EuroBasket'e olan ilginin devam ettiğinin altını çizdi.

Zagklis, “2025 yılının sonbaharından itibaren 2029 EuroBasket ev sahipliği için bir süreç başlayacak,” açıklamasıyla, Avrupa genelinde basketbolun yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım atılacağını ifade etti.