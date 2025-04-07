FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final: Hedef Şampiyonluk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final Heyecanı

İspanya'nın Zaragoza şehrinde, 9-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, dikkat çeken takımları bir araya getirecek. Türkiye'yi Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin temsil edecek. Ayrıca ev sahibi İspanya'dan Valencia, İtalya'dan Beretta Famila Schio, Fransa'dan Tango Bourges Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag da bu prestijli turnuvada yer alacak.

Valencia'nın Ev Sahibi Avantajı

Ev sahibi takım Valencia, organizasyonda ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Daha önce 4 kez FIBA Avrupa Kupası ve 2 kez FIBA Saporta Kupası kazanan Valencia, bu kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için yarışacak. Kadrosunda Alina Iagupova, Alba Torrens ve Kayla Alexander gibi dünya yıldızlarına yer veren Valencia, 11.9 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olan Iagupova'nın performansını bekliyor.

Tango Bourges Basket'in Dördüncü Kupa Hedefi

Fransa'yı temsilen mücadele eden Tango Bourges Basket, tarihinde 4. kez bu kupayı kazanmak için çaba sarf edecek. Daha önce 1997, 1998 ve 2001 yıllarında bu başarıyı elde eden takım, öne çıkan isimlerinden Amy Okonkwo ile dikkat çekiyor. Bu sezon iki takım arasında yapılan karşılaşmalarda, Mersin ekibi 77-66 ve 80-76'lık skorlarla kazandı.

ZVVZ USK Prag, Zirveye Geri Dönmek İstiyor

Çekya'yı temsil eden ZVVZ USK Prag, 10 yıl aradan sonra kupayı yeniden kazanmak için mücadele edecek. 2015 yılında bu kupayı kazanan ZVVZ, bu sezon Brionna Jones liderliğinde sahne alacak. ZVVZ USK Prag, son turda Landes'i geçerek 6'lı finale yükseldi.

Beretta Famila Schio İkinci Kupasını Peşinde

İtalya'nın Beretta Famila Schio takımı, Avrupa kupalarındaki ikinci kupasını kazanmak için savaşacak. 2008 yılında sadece bir kez Avrupa Kupası'nı kazanan Schio'nun kadrosunu, Fenerbahçe'de de oynamış Kitija Laksa oluşturuyor. Laksa, 15.9 sayılık ortalamasıyla takımın en skorer ismi. İlk turda A Grubu'nu, ikinci turda ise E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Beretta Famila Schio, 6'lı finalde ZVVZ USK Prag ile karşı karşıya gelecek.