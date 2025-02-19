FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Çimsa ÇBK Mersin, Valencia Basket'e Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Yarı Final Play-in Maçında Şok Sonuç

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Mersin temsilcisi, rakibine 89-57 gibi ağır bir skorla yenildi.

Maç Özeti

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Valencia, soyunma odasına 38-35 avantajlı girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden Valencia Basket, final periyoduna 65-42 önde girdi. Son çeyrekte de bu üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, maçı 89-57 tamamlayarak rahat bir galibiyet elde etti.

Rövanş Maçı ve Çimsa ÇBK'nın Şansı

Çimsa ÇBK Mersin'in karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Mersin'de oynanacak. Takımın, 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale kalabilmesi için Valencia Basket'i 33 sayı farkla yenmesi gerekiyor. Eğer bu başarı sağlanamazsa, Mersin ekibi çeyrek finalde mücadele etmeye devam edecek.