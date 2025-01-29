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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Türk Temsilcilerinin Rakipleri Belli Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turunda Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in rakipleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:01
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Türk Temsilcilerinin Rakipleri Belli Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Final Eşleşmeleri

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarı final play-in turunda Türkiye'yi temsil eden ekiplerin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla eşleşirken, ÇİMSA ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia ekibiyle karşılaşacak.

Türk Ekiplerinin Gruplardaki Başarısı

Üst tura çıkan Türk temsilcileri, grup maçlarını lider tamamlamayı başardılar. Bu başarıları, doğrudan yarı final play-in turuna kalmalarını sağladı.

Maç Tarihleri ve Organizasyon Bilgileri

Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in ilk maçları 19 Şubat'ta deplasmanda oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 26 Şubat'ta kendi sahalarında gerçekleştirilecek.

Bu turda galip gelen takımlar, 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale yükselebilecek. Kaybeden ekipler ise çeyrek final müsabakalarına katılacak. Ayrıca, grup maçlarını üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar, çeyrek final play-in müsabakalarına çıkarak final yolunda mücadele etmeye çalışacaklar.

Diğer Maçlar ve Final Tarihleri

Çeyrek final play-in müsabakalarında Casademont Zaragoza (İspanya) ve Tango Bourges Basket (Fransa) ile Basket Landes (Fransa) ve ZVVZ USK Prag (Çekya) ekipleri karşılaşacak. Bu turu geçen takımlar 6'lı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek.

6'lı Final organizasyonu ise 9-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Ev sahibi ülke ise daha sonra açıklanacak.

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