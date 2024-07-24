FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Paris 2024 Olimpiyatları'na Davet Etti

Infantino'dan Özel Davet

FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.

Görüşme Tarihi ve Detayları

TFF'den yapılan açıklmaya göre, Infantino, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek olimpiyatlar için bir davet mektubu yolladı. Hacıosmanoğlu, bu önemli etkinliğe katılmak üzere 30 Temmuz'da Infantino ile yüz yüze bir görüşme yapacak.

Olay, TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrasında Infantino'nun Hacıosmanoğlu'na gönderdiği tebrik mesajı ile başladı. Kendisi, 26 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için başkanla iletişime geçti.