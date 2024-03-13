FIFA'dan şok karar: Beşiktaş'a tazminat yolu göründü

FIFA Uyuşmazık Kurumu Beşiktaş'ın Tyler Boyd davası hakkında karar verilirken siyah beyazlı takım eski topçusuna 956 bin euro ödeme yapılacağı belirtildi. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamalar dikkat çekti.



12 Mart 2024 tarihinde taraflara tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber - DRC kararıyla beraber şirketin ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshedilerek Profesyonel A Takım oyuncusu Tylar Boyd'a tazminat olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihiyle beraber işleyerek yıllık yüzde 5 faizli ödeme planı düzenlendiğine dair karar verildi.

