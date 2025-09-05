FIFA Futbolcuların Sesi Paneli 16 Efsaneyle Irkçılıkla Mücadeleye Başladı

Panelin misyonu

FIFA'nın yayımladığı rapora göre, Futbolcuların Sesi Paneli "Irkçılığa Karşı Küresel Duruş"a katılmak, ırkçılık karşıtı stratejileri izlemek ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak, eğitim girişimlerinde yer almak ve reformlar için çalışmak üzere kuruldu. Üyeler, ırkçılık karşıtı girişimlerde tavsiyelerde bulunacak ve kişisel hikayelerini paylaşarak Irkçılığa Hayır kampanyasını savunacak.

Kadro ve liderlik

Panel, erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşan 16 kişilik kadro ile futboldaki ırkçılığa son vermeyi hedefliyor. FIFA, panelin başına George Weah'ı getirdi.

Panel üyeleri

Panelin kadrosu şu şekilde: George Weah (Liberya), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nijerya), Ivan Cordoba (Kolombiya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brezilya), Jessica Houara (Fransa), Maia Jackman (Yeni Zelanda), Sun Jihai (Çin), Blaise Matuidi (Fransa), Aya Miyama (Japonya), Lotta Schelin (İsveç), Briana Scurry (ABD), Mikael Silvestre (Fransa) ve Juan Pablo Sorin (Arjantin).

Yaptırım ve uygulama

Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında maksimum para cezası önemli ölçüde artırılarak sınır artık 5 milyon İsviçre Frangı olarak belirlendi.

FIFA Başkanı'nın açıklamaları

Gianni Infantino panelin kadrosunu değerlendirirken şunları söyledi: "Her biri kendine özgü ve bireysel deneyimleriyle bu kadar tutkulu ve seçkin bireylere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu 16 panel üyesi, oyunun her seviyesinde eğitimi destekleyecek ve kalıcı değişim için yeni fikirler geliştirecek. Futbol kültüründe bir değişim için daha fazla çaba gösterecek ve ırkçılıkla mücadele önlemlerinin sadece konuşulmakla kalmayıp, hem saha içinde hem de saha dışında uygulamaya konulmasını sağlayacaklar."

Infantino ayrıca, "Şunu açıkça belirtelim, ırkçılık ve ayrımcılık sadece yanlış değil, aynı zamanda suçtur. İster stadyumlarda ister çevrim içi ortamda olsun, tüm ırkçılık olayları hem futbol camiasında hem de toplum genelinde tam olarak cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Panelin görevleri ve uygulama planı

Infantino panelin görevleri hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti: "Panel üyeleri, FIFA gençlik turnuvalarına katılan oyuncular da dahil olmak üzere çeşitli grupları ırkçılık konusunda eğitmede önemli bir rol oynayacak. Bu istismarın oyuncular, diğer bireyler ve bir spor olarak futbol üzerindeki etkisine odaklanan panel, birçok ülkede suç sayılan eylemlere karşı nasıl tavır alacakları konusunda destek ve pratik tavsiyeler sunacak. Üyeler ayrıca, FIFA Konseyi tarafından onaylanan ve yakın zamanda artırılan ırkçılığa karşı önlemler konusunda kendi bölgelerinde farkındalık oluşturmak için çalışacak."