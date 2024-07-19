FIFA ve UEFA başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı

FIFA VE UEFA'DAN HACIOSMANOĞLU'NA TEBRİK MESAJLARI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den tebrik mesajları aldı. TFF tarafından yapılan açıklamada, iki futbol otoritesinin de Hacıosmanoğlu'nu yeni görevi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

FIFA BAŞKANI INFANTINO'NUN MESAJI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Hacıosmanoğlu'na gönderdiği mesajda, "Sevgili Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca, icra kurulu üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Infantino'nun mesajı, Türk futbolunun uluslararası platformda daha da güçlenmesi ve gelişmesi için iş birliği ve destek sözü içeriyor. Infantino, Hacıosmanoğlu'nun liderliğinde Türk futbolunun önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

UEFA BAŞKANI CEFERİN'DEN KUTLAMA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Hacıosmanoğlu'na gönderdiği mesajda, "Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul etmenizi diliyorum. Heyecan verici bir zamanda liderlik görevine adım atıyorsunuz. TFF örnek bir merkez oldu ve bugüne kadar futbolun gelişimi konusunda çok istikrarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'teki harika performansı da gelecek adına güzel şeylerin gerçekleşeceğinin kesin bir işareti. Sahada yüreklerini koyan oyuncuları izlemek herkes için büyük bir keyifti. Yeni başkanlık döneminize başlarken size en iyi dileklerimi sunuyorum. UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." dedi.

Ceferin'in mesajı, Türk futbolunun uluslararası arenada elde ettiği başarılara dikkat çekiyor ve gelecekteki başarıların devamı için destek vaadini içeriyor. Ceferin, Türkiye'nin EURO 2024'teki performansını överek, bu başarının gelecekte de süreceğine inandığını belirtti.