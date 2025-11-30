Filipe Luis'ten 5. Kupa: Flamengo Copa Libertadores Şampiyonu

Maç ve Şampiyonluk

Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis, 2024 yılı haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde Copa Libertadores zaferiyle birlikte 5. kupasını kazandı. Finalde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek kupayı tarihte 4. kez müzesine götürdü.

Kariyer Basamakları

Luis, teknik direktörlüğe Flamengo U20 ile başladı ve ilk kupasını U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti. Daha sonra A Takım'ın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.

Kariyer İstatistikleri

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.

