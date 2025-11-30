Filipe Luis'ten 5. Kupa: Flamengo Copa Libertadores Şampiyonu

Filipe Luis, Flamengo ile Copa Libertadores zaferiyle teknik direktörlük kariyerindeki 5. kupasını kazandı; Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 yenerek 4. kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:41
Maç ve Şampiyonluk

Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis, 2024 yılı haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde Copa Libertadores zaferiyle birlikte 5. kupasını kazandı. Finalde Flamengo, Palmeiras1-0 mağlup ederek kupayı tarihte 4. kez müzesine götürdü.

Kariyer Basamakları

Luis, teknik direktörlüğe Flamengo U20 ile başladı ve ilk kupasını U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti. Daha sonra A Takım'ın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.

Kariyer İstatistikleri

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.

