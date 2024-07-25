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Filistinli Sporcular Paris'te Bayraklarını Dalgalandırmak İçin Bir Araya Geldi

Filistinli sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları için bayraklarını dalgalandırmak üzere Paris'e geldiler ve duygularını paylaştılar.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:27
Filistinli Sporcular Paris'te Bayraklarını Dalgalandırmak İçin Bir Araya Geldi

Filistinli Sporcular Paris 2024'e Varış Yaptı

Filistinli sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmak için Paris'e geldi. Ülkelerinin bayrağını burada dalgalandırmak isteyen sporcular, havalimanında coşkulu bir karşılama ile karşılaştılar.

Yüzücü Yazan Al Bawwab'ın Mesajı

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen kafilede yer alan yüzücü Yazan Al Bawwab, kendilerini karşılayan kalabalığın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. "Hiçbirimiz bu kadar kalabalık bir karşılama beklemiyorduk. Ülkemiz baskı altındayken buraya gelen insanlara çok minnettarız. Hepimiz spor yapmak istiyoruz, bize de diğer insanlara davranıldığı gibi davranılmalı," dedi.

Filistin'e Selam ve İnsan Hakları İfadesi

Bawwab, "Filistinlileri çok seviyorum. Dünya genelindeki destekçilerimize de minnettarım. Ancak bize insan gibi muamele edilmiyor; spor yapmaya geldiğimizde diğerleriyle aynı haklara sahip olmalıyız," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Fransa, Filistin'i tanımıyor, ama ben burada bayrağımı dalgalandırmak için bulunuyorum," şeklinde konuştu.

Judocu Fares Badawi'nin Kararlılığı

Filistinli judocu Fares Badawi, Paris'te ülkesini temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi harika karşıladılar ve buradan en iyi şekilde ayrılmayı umuyorum. Buradayız, gücümüzü koruyacağız ve asla pes etmeyeceğiz," dedi.

Boksör Wasim Abusal'ın Mesajı

Filistin'i olimpiyatlarda temsil eden ilk boksör olan Wasim Abusal ise, "Bugün Paris'teyiz ve burada kendimi ailem arasında hissediyorum. Burada olan herkes bizim için geldi, onlara teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini söyledi. Judocu Fares Badawi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini söyledi. Judocu Fares Badawi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini söyledi. Judocu Fares Badawi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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