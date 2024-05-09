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Fiorentina, Club Brugge karşısında alınan beraberlikle UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina, Club Brugge ile oynadığı yarı final rövanş maçında aldığı beraberlikle finale yükseldi. İtalyan ekibi, Olympiakos veya Aston Villa'nın rakibi olacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 00:00
Fiorentina, Club Brugge karşısında alınan beraberlikle UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine yükseldi

İtalyan ekibi Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı yarı final rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede, Belçika'nın Club Brugge takımı ev sahibi olarak sahaya çıktı.

Club Brugge, mücadelenin 20. dakikasında Vanaken'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak Fiorentina, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Beltran'ın penaltı golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina, ilk maçı 3-2 kazandığı avantajını kullanarak finale çıkmayı başardı.

Club Brugge forması giyen Denis Odoi, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

futbol

Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi final mücadelesi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşecek.

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