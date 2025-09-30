FIS Dünya Snowboard Kupası 6-8 Mart 2026'da Erzurum'da

FIS Dünya Snowboard Kupası, 6-8 Mart 2026'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek; 19 ülkeden 175 sporcunun katıldığı organizasyon Erzurum'un kış turizmine katkı sunacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:24
Palandöken bir kez daha dünya sahnesinde

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl mart ayında 19 ülkeden 175 sporcu katılımıyla düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası'nın 2026'da kentte tekrar düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, organizasyonun 3 gün süreceğini belirtti.

"Erzurum, 2025'teki büyük başarısının ardından bir kez daha uluslararası kış sporları takviminin merkezine yerleşti. Palandöken Kayak Merkezi'miz, 6-8 Mart 2026'da FIS Snowboard Dünya Kupası'nın bir etabına yeniden ev sahipliği yapacak. Bu prestijli organizasyon, Erzurum'un kış turizminde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Palandöken'in karla kaplı eşsiz zirvelerinde nefes kesen Snowboard Cross mücadelelerini tüm dünya Erzurum'dan izleyecek."

Organizasyonun, Erzurum'un uluslararası spor arenasındaki yerini perçinleyeceğini vurgulayan Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Adrenalin dolu anlar, kıyasıya rekabet ve unutulmaz anılarla dolu dolu üç gün boyunca misafirlerimizi şehrimizde ağırlayacağız. İkinci kez yapılacak olan bu büyük organizasyon, Erzurum'umuzun uluslararası spor arenasındaki yerini perçinleyecek ve bölge turizmine özellikle de kış turizmine büyük katkı sağlayacak. Dünya standartlarındaki pistleri ve tesisleriyle Palandöken, global çapta bir organizasyona ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha kanıtlayacak."

Kentte 2026-27 kayak sezonunda Snowboard Alp Disiplini Avrupa Kupası ve Snowboard Cross Paralimpik Dünya Kupası'nın düzenlenmesi sözünün de alındığını dile getiren Sekmen, organizasyonların hayırlı olması temennisinde bulundu.

