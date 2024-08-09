Fitriya Mohamed: Fransa'nın Başörtüsü Yasağı Sporun Ruhuna Aykırı

Fitriya Mohamed'den Sert Eleştiriler

Kanadalı basketbolcu ve Müslüman Kadınlar Yaz Basketbol Ligi'nin kurucusu Fitriya Mohamed, Fransa'nın Müslüman kadın sporculara yönelik başörtüsü yasağının, olimpiyat ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Mohamed, bu tür yasakların çifte standart oluşturduğunun altını çizerek, bu ülkelere olimpiyatlar gibi büyük etkinliklerin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Olimpiyatların Ruhuna Aykırı Uygulamalar

Mohamed, Paris'teki Olimpiyat Oyunları sırasında uygulanan başörtüsü yasağının tüm spor camiası için bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyor. "Olimpiyatlar, sporcuların yıllarca süren emeklerinin en büyük ödülüdür. Ancak dini kimlikleri veya inançları nedeniyle bazı sporcuların bu organizasyondan mahrum bırakılması oldukça acımasız ve çifte standarttır," dedi.

Baskıcı Politikalar ve Savaşım

Fransız hükümetinin bu davranışının Müslüman kadın sporculara karşı bir ayrımcılık içerdiğini belirten Mohamed, "Batı, Müslüman kadınların ne giymesi gerektiğine karışıyor. Bu, Müslüman kadınları kontrol etme çabasıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yasaklar ve benzeri uygulamaların artışındaki sebep olarak sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerin etkisine dikkat çekti.

Kanada'da da Benzer Sorunlarla Mücadele

Mohamed, memleketi Kanada'daki durumları da ele alarak, Quebec'teki laiklik yasası gibi uygulamalar nedeniyle Müslüman kadınların hedef alındığını vurguladı. "Quebec, Fransa ile benzer bir tutum sergiliyor. Kanada hükümetinin bu duruma müdahale etmesi gerekiyor," diyerek bu konudaki endişelerini dile getirdi.

MWSBL: Bir Çözüm Yolu

Fitriya Mohamed, Müslüman kadın sporcular için gözetim altında kalmadan spor yapabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla Müslüman Kadınlar Yaz Basketbol Ligini kurdu. "Ligimiz, kadınların inançlarıyla sporları arasında seçim yapmak zorunda kalmadan kendilerini güçlü hissetmelerine olanak tanıyor," dedi.

Ge未来İn Önemli Bir Mücadelesi

Mohamed, "Bu ayrımcı eylemler, Fransa Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından engellenmeli. 2024'te başörtüsü gibi engellerin olmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz," diyerek sözlerini tamamladı.