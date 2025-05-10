Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Başladı

Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Start Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen Flöre Türkiye Şampiyonası büyük bir heyecanla başladı. 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu mücadele ediyor.

Genç Yetenekler Piste Çıkıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karataş, eskrimin en genç yeteneklerinin müsabakalara katıldığını belirtti. Karataş, "Yıldız sporcuların son adımlarını görüyoruz. Buradan yetişen sporcular; inşallah başarılarıyla milli takımda yer bulacaklar." dedi.

Müsabakalar Mersin'de Devam Ediyor

Karataş, aynı zamanda Mersin'de epe branşındaki müsabakaların da sürdüğünü dile getirdi. Şampiyonanın büyük bir organizasyonla gerçekleştiği ve genç sporcular için önemli bir fırsat oluşturduğu vurgulandı.

Şampiyonanın yarın sona ereceği bildirilirken, tüm sporculara başarılar diliyoruz!

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu katılıyor.

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu katılıyor.