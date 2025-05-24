FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Kupasını Aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Şampiyonluk Kupasını Kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, düzenlenen görkemli bir törenle kupasını aldı.

Osmanlı Stadı'nda çeşitli gösterilerle başlayan kupa töreninde, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek sahada kurulan platforma davet edildi. İlk olarak futbol takımı idari ekibi ve kulüp personeli ardından teknik ekip sahneye çağrıldı.

Oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada, ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı.

Beyza Kocatürk'ten Önemli Mesaj

Organizasyona katılan bazı yabancı oyuncuların çocuklarıyla birlikte, futbolculardan Beyza Kocatürk, Filistin bayrağını açarak Gazze'de yaşanan katliama dikkati çekti.

Ankara ekibine kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör, Kadın ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm verdi. Futbolcular kupayı kaldırdıktan sonra tribünleri selamladı. Stadı dolduran taraftarlar, başkentli futbolcuların sevinç ve coşkusuna ortak oldu.

Şampiyonluk kutlamasında stat içinde kurulan dev sahne etrafında yapılan havai fişek gösterisi ve balon şovu büyük beğeni topladı.

Demirkol: "Asıl Hedefimiz Avrupa'da Başarı"

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Demirkol, takımın şampiyonluğunda herkesin büyük emek verdiğini belirterek, "Ankara'mıza bir kez daha şampiyonluk kupasını getirdiğimiz için çok mutluyuz. Son üç sezonda iki kez Süper Lig şampiyonu olmayı başarmış bir takım olarak hem şehrimize hem de Türk kadın futboluna yakışır bir başarı hikayesi yazıyoruz. Başta başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere, inançla mücadele eden futbolcularımıza, teknik ve idari ekibimize, bizden desteğini esirgemeyen taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Elde ettikleri başarının daha büyük hedeflere açılan bir kapı olduğunu anlatan Demirkol, "Bu şampiyonluk sadece alın terimizin değil, birlikteliğimizin inancımızın ve kararlılığımızın da eseridir. Şimdi asıl hedefimiz ülkemize Avrupa'da başarı getirmek. İnşallah orada da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Osmanlı Stadı'ndan düzenlenen kupa törenine, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK'da forma giyen Armisa Kuç, sezon boyunca attığı gollerle "Gol Kraliçesi" oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Osmanlı Stadı'ndan düzenlenen kupa törenine, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK'da forma giyen Armisa Kuç, sezon boyunca attığı gollerle "Gol Kraliçesi" oldu.