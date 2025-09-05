Formula 1 İtalya Grand Prix: Monza'da Heyecan Devam Ediyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile sürüyor. Yarış, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan pistte gerçekleşecek.
Monza'daki 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu Sezonun Galibiyet Dağılımı
Bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 2, Mercedes pilotu George Russell 1 yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar Sıralaması (İlk 5)
1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 205
4. George Russell (Büyük Britanya): 184
5. Charles Leclerc (Monako): 151
Takımlar Sıralaması (İlk 5)
1. McLaren: 584
2. Ferrari: 260
3. Mercedes: 248
4. Red Bull Racing: 214
5. Williams: 80