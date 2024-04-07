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Formula 1 Japonya Grand Prix'de liderlik koltuğu Max Verstappen'in!

Formula 1 ilk tur birincisi belirlendi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:39
Formula 1 Japonya Grand Prix'de liderlik koltuğu Max Verstappen'in!

Formula 1 tutkunları heyecanla bu haberi bekliyordu! Birinci isim belirlendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FORMULA BİRİNCİSİ

Formula 1 tutkunları yarışları da heyecanla takip ediyor. Formula 1 yarışları Suzuka'da 5.8 kilometre büyüklükte 53 turla tamamlandı. Yarışmanın ilk turunda Red Bull takımının Daniel Ricciardo ve Williams takımındaki Alex Albon kaza sonrası bariyerlerin onarılması için ara verdi ve sonrasında yarışmaya devam etti. Yarışmaya pole pozisyonuyla başlayan son 3 senenin de şampiyonu Verstappen yarışmayı 1 saat 54 dakika 23.556 saniye dereceyle birinci sırada tamamladı. İlk iki etap sonrasında dördüncü etapta da birinci olan Verstappen Formula kariyerindeki 57. galibiyeti almış oldu. Sergio Perez ise 12.535 saniye fark ile ikinci, Carlos Sainz ise birinci ismin 20.866 arkasında üçüncü isim oldu. 5. yarışma 21 Nisan tarihinde Çin Grand Prixs'inde düzenlenecek. Buradaki pilotlar ve ilk beş takım şu şekilde belirlendi;

formula yarışları birincisi belli oldu

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 64

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Carlos Sainz (İspanya): 55

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

Takımlar

1. Red Bull: 141

2. Ferrari: 120

3. McLaren: 69

4. Mercedes: 34

5. Aston Martin: 33

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