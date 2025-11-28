Formula 1: Katar Grand Prix’si Lusail’de — 57 Tur Heyecanı

Formula 1 sezonunun 23. yarışı Katar Grand Prix’si Lusail Pisti’nde 57 tur üzerinden yapılacak; sıralama turları yarın TSİ 21.00, yarış 30 Kasım Pazar TSİ 19.00.

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix’siyle devam ediyor. Sezonun 23. yarışı, 5 bin 419 metre uzunluğundaki Uluslararası Lusail Pistinde koşulacak.

Yarış Programı

Yarış 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 21.00de, yarış ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00da start alacak.

Geçen Sezon ve En Hızlı Tur

Geçtiğimiz sezon Lusail’deki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. İlk olarak 2021’de düzenlenen Katar Grand Prix’sinde geçen yılın en hızlı turunu Lando Norris 1:22.384 derecesiyle elde etti.

Şampiyonluk Yarışı

Sezonun son iki yarışı öncesinde Lando Norris 390 puanla lider konumda bulunuyor. Norris’i 366’şar puanla Oscar Piastri ile Max Verstappen takip ediyor. Katar’da yapılacak yarışın ardından bu sezonun şampiyonu belli olabilir.

Brezilya Grand Prix’si Öncesi İlk 5

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2 - Oscar Piastri (Avustralya): 366 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 294 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 226 puan

Takımlar

1 - McLaren: 756 puan

2 - Mercedes: 431 puan

3 - Red Bull: 391 puan

4 - Ferrari: 378 puan

5 - Williams: 121 puan

