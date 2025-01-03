Futbol Haftası Başlıyor: Süper Lig ve 1. Lig'de 18. Hafta Maç Programı

Futbolda heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, bu hafta 18. hafta maçları ile sporseverleri bir araya getiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligdeki maç programı aşağıda yer alıyor:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

Yarın:

13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Ülker)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor - Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor - Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor - Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

Futbol tutkunları için nefes kesen bir program sizleri bekliyor. Bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla ilgili gelişmeleri takip etmeyi unutmayın!