Futbol Haftası: Nesine 2. ve 3. Lig Karşılaşmaları

Futbol Haftası Programı

Milli maçların ardından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e verilen arada, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 28. ve 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Nesine 2. Lig Haftası

Beyaz Grup

Yarın:

13:00 Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14:00 Beykoz Anadoluspor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14:00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)

14:00 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14:00 Batman Petrolspor-Sarıyer (Batman)

14:00 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)

14:00 Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Faruk Çelik)

Kırmızı Grup

Yarın:

14:00 Karaman FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Karaman)

14:00 Belediye Derincespor-Bucspor 1928 (Gebze Alaettin Kurt)

14:00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor (Bolluca)

14:00 Çimentaş Elazığspor-Somaspor (Elazığ)

14:00 Menemen FK-Ankara Demirspor (Menemen İlçe)

14:00 Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor (Dağılgan)

14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Mersin)

14:00 Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Nazilli İlçe)

14:00 Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

Nesine 3. Lig Haftası

1. Grup

Yarın:

14:00 Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK (Silifke Şehir)

14:00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14:00 Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14:00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

14:00 Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14:00 Bursaspor-Kırşehir Futbol SK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14:00 Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor (Dumlupınar)

14:00 Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor (Gaziosmanpaşa)

2. Grup

Yarın:

14:00 T.Metal 1963 Spor-Muğlaspor (Başpınar)

14:00 İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor (İnegöl İlçe)

14:00 Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor (Kahta İlçe)

14:00 Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK (Nevşehir Gazi)

14:00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK (Alemdağ)

14:00 Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Uşak 1 Eylül)

14:00 Fatsa Belediyespor-Silivrispor (Fatsa İlçe)

14:00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Bugün:

14:00 Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (İBB 100. Yıl)

Yarın:

14:00 Pazarspor-52 Orduspor (Pazar İlçe)

14:00 Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14:00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14:00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Didim Atatürk)

14:00 Çankayaspor-Alanya 1221 (Osmanlı)

14:00 Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947 (Aliağa Atatürk)

14:00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4. Grup

Yarın:

14:00 İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14:00 Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14:00 Orduspor 1967-Kırıkkale FK (Yeni Ordu)

14:00 Mardin 1969-Zonguldakspor (Mardin 21 Kasım)

14:00 Denizlispor-Sebat Gençlikspor (Denizli Atatürk)

14:00 Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38 (Polatlı İlçe)

14:00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14:00 7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor (Turgutlu Yeni Şehir)