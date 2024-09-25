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Futbol Kariyerine Veda Eden Raphael Varane

Raphael Varane, 31 yaşında futbol kariyerine noktayı koyarak yeni bir hayata adım attığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:04
Futbol Kariyerine Veda Eden Raphael Varane

Raphael Varane Futboldan Emekli Oldu

İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United'dan bu sezon başında İtalyan takımı Como'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane, futbola veda ettiğini açıkladı.

İlk Maçında Sakatlık Geçirdi

Como formasıyla 11 Ağustos'ta sahaya çıktığı ilk maçında dizinden sakatlanarak zor bir dönem geçiren Varane, durumuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Burada, "Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer" ifadelerine yer verdi.

Kariyerine Yeni Bir Yön Veriyor

Öncelikle Lens ve ardından Real Madrid forması giymiş olan dünya çapında tanınan oyuncu, Como'da daha farklı bir yaşam süreceğini belirtti. "Saha dışında yeni bir hayata başlıyorum. Como'da kalacağım, yakın zamanda daha fazla detay paylaşacağım" şeklinde konuştu.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Fransa Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak tarihe adını yazdıran Varane, milli takım kariyerini 29 yaşında noktalamıştı. Emekliliğiyle birlikte geleceğe dair planlar yapmaya başlayacak olan başarılı oyuncunun yeni projeleri futbol dünyasını heyecanlandırıyor.

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