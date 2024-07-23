Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Heyecanı

İsviçre’nin Lugano takımı ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Mücadelede İlk Gol

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Lugano, 4. dakikada öne geçti. Sağ kenardan Grgic’in altıpas içine gönderdiği etkili ortaya El Wafi kafasıyla dokunarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Fenerbahçe’nin Cevabı Geçikmedi

30. dakikada Tadic'in topukla yaptığı şık pasla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred, şutunu çekti ancak kaleci son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Son Dakikada Penaltı ve Eşitlik

36. dakikada Szymanski'nin yerden sert şutu yan direkten dönerken, 44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel’in pasında Tadic, Cimignani’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Edin Dzeko, 45+1. dakikada penaltıyı gole çevirerek durumu eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.