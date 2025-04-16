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Futbolun Geleceği Antalya'da Buluşuyor: Selectum Junior World Cup 2025 Başlıyor

Çocuk futbolunun en heyecan verici organizasyonu Selectum Junior World Cup, Antalya'da başlıyor. 300 takım, 3 bin genç futbolcu katılacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:34
Futbolun Geleceği Antalya'da Buluşuyor: Selectum Junior World Cup 2025 Başlıyor

Futbolun Geleceği Antalya'da Buluşuyor

Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya (JWCA) yarın itibariyle Antalya'da gerçekleştirilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon, Antalya Valiliği'nin himayesinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde hayata geçiriliyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu'nun katkılarıyla düzenleniyor.

300'den Fazla Takım ve 3 Bin Genç Futbolcu

Organizasyona, 5 kıtadan 28 ülkeyi temsil eden 300'ün üzerinde takım ve 3 binden fazla genç futbolcunun katılması bekleniyor. Bu etkinlik, dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma özelliği taşırken, genç yetenekleri bir araya getirerek Türkiye'nin spor turizmi alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Belek turizm merkezindeki Selectum Noa Belek Otel'de yapılan basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, Anex Tur İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Müdürü Merve Kocagöz yer aldı.

Gelecek İçin Önemli Bir Fırsat

Toplantının açılış konuşmasını yapan Volkan Burak Mumcu, organizasyonun yıl boyunca takipçisi olacaklarının altını çizdi. “Antalya, spor turizmi anlamında başkent konumunda. Bu tür organizasyonlar sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşacak ve önemli geri dönüşler alacaktır” dedi. Yavuz Gürkan ise “Bu organizasyon, gelecekte dostlukların temellerinin atıldığı önemli bir etkinliktir” açıklamasında bulundu.

Final Maçı ve Ödül Töreni

Yarından itibaren başlayacak grup karşılaşmaları, 19 Nisan Cumartesi günü Titanic Mardan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek final maçları ve ödül töreni ile sona erecek.

Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi...

Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi Antalya'da düzenlenecek. Turnuva kapsamında Belek turizm merkezinde bulunan Selectum Noa Belek otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu (ortada), Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan (sol 3), Anex Tur İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu (sağ 3) katıldı.

Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi...

Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi Antalya'da düzenlenecek. Turnuva kapsamında Belek turizm merkezinde bulunan Selectum Noa Belek otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu (ortada), Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan (sol 3), Anex Tur İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu (sağ 3) katıldı.

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