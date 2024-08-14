Futbolun Gizli Kahramanı: İsmail Yıldız Yarım Asırdır Gençleri Yetiştiriyor

Yarım Asra Yakın Süredir Genç Yetenekleri Futbola Kazandırıyor

Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki futbol antrenörü İsmail Yıldız, amatör liglerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerinde yarım asra yakın bir süreyi geride bıraktı. 1958 yılında futbol hayatına Bozüyük Azimspor ile başlayan Yıldız, forvet olarak Çağlar Spor Kulübü, Beylikova Spor Kulübü, İnönü Doğan Güneş Spor Kulübü, PTT Spor Kulübü ve Tepebaşı Spor Kulübü gibi birçok kulüpte boy gösterdi.

Futbolculuğun Yanında Antrenörlük Kariyeri

35 yaşında Yenikent Spor Kulübü yönetiminin önerisiyle antrenörlük yapmaya başlayan Yıldız, futbolculuğunu 10 yıl sürdürebildi. Oyunculuğun ardından Kütahya'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu kursuna katılarak B Lisansı aldı. Teknik direktörlük kariyerinde toplamda 16 takım çalıştıran Yıldız, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü'nde 8-14 yaş aralığında gençlere antrenörlük yapmaya devam ediyor.

“Gizli Kahramanlardan Biri”

İsmail Yıldız, AA muhabirine verdiği demeçte, çocuklara futbolu ve kardeşliği öğretmenin en önemli unsur olduğunu belirtti. Yıllar içinde tek amacının çocukları futbol sevgisiyle büyütmek olduğunu ifade eden Yıldız, birçok öğrencisinin başarıyla kademe atladığını gördü ve bundan duyduğu gururu dile getirdi.

Futbolcu ve antrenörlükte tutkusunun kendisini beslediğini vurgulayan Yıldız, yıllar geçse de futbol sevgisinin sönmediğini belirterek, “Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Öğrencilerim olmadan hayatım renklenmiyor.” dedi.

Amatör Ruh ve Özverili Çalışma

Amatör ruhla çalıştığını ve kulüplerden maddi bir beklenti içinde olmadığını dile getiren Yıldız, “Binlerce öğrenci yetiştirdim. Yetiştirdiğim bazı gençlerden Altınordu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Antalyaspor'a transfer olanlar var.” şeklinde konuştu.

Öğrencileri Sporu Sevmeye Duyduğu Gurur

Yıldız'ın öğrencilerinden 10 yaşındaki Berat Kurtoğlu, yaz tatillerini kulübün antrenmanlarına katılarak değerlendirdiğini belirtti. “Hocamız sayesinde futbolu çok seviyoruz.” dedi. Bu tutku ve özveriyle İsmail Yıldız, gerçek bir futbol aşkını temsil ediyor.