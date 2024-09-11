Gabriel Paulista'dan Beşiktaş İçin Iddialı Açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, takımının sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve bu performansı sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

İyi Başlangıç ve Hedefler

33 yaşındaki stoper, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaş'a yakışan, kupalar kazanan bir takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim." dedi.

Paulista, takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve daha iyisini yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Daha iyi oyun oynamak zorundayız. Az hata yapan bir takımız ve bunu daha da azaltacağız." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Büyük Hedefler

Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin büyük bir başarı olacağına dikkat çekti. "Tüm maçların zor olacağını belirtebilirim. Avrupa Ligi'nde en iyi noktaya gelmek zorundayız." dedi.

Hakem Yönetimi Üzerine Düşünceler

Paulista, Süper Lig'in hakem yönetimi açısından La Liga'ya benzediğini ifade ederek, "Türkiye'de hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Aslında hakemlerin kararlarına saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Maçına Hazırlık

15 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak zorlu maçı da değerlendiren Paulista, "Bu maç çok zor olacak, çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular her zaman iyi bir reaksiyon verirler." dedi.

Gabriel Paulista, takım olarak iyi bir performans sergilemek istediklerini ve her kulvarda en iyisini göstermek için mücadele edeceklerini belirtti.