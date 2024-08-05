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Gabriel Sara, Galatasaray'ın 204. Yabancı Futbolcusu Oldu

Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi ile birlikte tarihindeki yabancı futbolcu sayısını 204'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:09
Gabriel Sara, Galatasaray'ın 204. Yabancı Futbolcusu Oldu

Gabriel Sara, Galatasaray'da Tarihe Geçti

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Gabriel Sara transferi ile birlikte kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısını 204'e çıkardı. Brezilyalı orta saha oyuncusunu rekor bir bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, Norwich City ile 18 milyon avro karşılığında anlaştı.

Yabancı Futbolcu Sayısı 204'e Ulaştı

Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana toplamda 201 yabancı futbolcu transfer etmişti. Gabriel Sara'nın gelmesiyle bu rakam 204'e yükseldi. Kulüp ayrıca, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş Michy Batshuayi ve Elias Jelert gibi yeni isimleri de kadrosuna kattı.

Brezilyalı Futbolculara Özel Bir İlgi

Galatasaray, 65 yıllık sürede en fazla Brezilyalı futbolcuları transfer etti. Gabriel Sara ile birlikte bu sayı 25'e ulaştı. Brezilyalı futbolcuların ardından Yugoslavya ve Romanya gibi ülkelerden gelen oyuncular öne çıkıyor.

Rekor Bonservis Bedeli

Gabriel Sara, Galatasaray tarihine geçerek en yüksek bonservis bedeli ile transfer edilen futbolcu oldu. Daha önce Mario Jardel için 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenmişti, böylece Sara bu rekoru kırmış oldu.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray, Türk asıllı yabancı futbolcular arasında Kubilay Türkyılmaz ve Hakan Yakın gibi isimleri de barındırmaktadır.

Galatasaray'ın Yabancı Futbolcu Listesi

Galatasaray'ın tarihindeki yabancı futbolcular arasında birçok ulustan isim bulunurken, Brezilya 25 futbolcusuyla zirvede yer alıyor. Kulüp, 1959'dan günümüze kadar farklı ülkelerden 6 kıta futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

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