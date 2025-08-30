DOLAR
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı Sanchez'in golüyle 1-0 önde tamamladı; Rizespor'un golü VAR ile iptal edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:31
Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Maçtan kısa özet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

İlk yarı dakikaları

12. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Sallai, yaklaşık 25 metreden etkili bir şut çıkardı; meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortasında top kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üzerinden geçen top önce üst direkte patladı, ardından Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, topu Taha Şahin'e aktardı. Taha Şahin'in sağ çaprazdan yakın köşeye gönderdiği vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde kafa vuran Sanchez, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un bulduğu gol VAR incelemesiyle iptal edildi. Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Sowe'nun dokunuşuyla Laçi'ye aktarılan pozisyonda, Laçi ceza yayı civarından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak VAR, Sowe'un ofsaytta olduğunu tespit ederek golü geçersiz saydı.

İlk yarı sonunda Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

