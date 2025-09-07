Galatasaray, 13 Eylül Cumartesi'deki ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig 5. hafta çalışmaları
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre idman, dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmaları yapıldı; antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.