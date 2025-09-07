DOLAR
Galatasaray, 13 Eylül Cumartesi'deki ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi ikas Eyüpspor maçına dinamik ısınma, topa sahip olma ve çift kale maçla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:45
Trendyol Süper Lig 5. hafta çalışmaları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre idman, dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmaları yapıldı; antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

