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Galatasaray 2024'ü 2 Kupa ile Tamamladı

Galatasaray, 2024 yılı boyunca Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da zafer kazanarak sezonu iki kupayla kapattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:05
Galatasaray 2024'ü 2 Kupa ile Tamamladı

Galatasaray, 2024 Yılını İki Kupa ile Tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2024 yılı boyunca büyük bir başarı göstererek müzesine 2 yeni kupa ekledi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, sarı-kırmızılı ekip Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rekor Puan ile Süper Lig Şampiyonu

2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, geçen sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde yer aldı. Bu başarı, Galatasaray’ın Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını kazanmasını sağladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Namaağlup Yolculuk

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de dikkat çekici bir performans sergiliyor. Ligin formatında oynanan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı. Sulüber rakipleri arasında averajla 6. sırada bulunuyor. Ancak, sezon başındaki UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys’a iki kez mağlup oldu.

Süper Lig’de Namaağlup Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig’de 2024 sezonunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplam 44 puan ile Fenerbahçe’nin 8 puan önünde konumlanıyor.

Süper Kupa Maçları

2024 yılında Galatasaray, TFF Süper Kupa’nda iki maça çıktı. İlk olarak 7 Nisan’da Fenerbahçe ile karşılaşan Cimbom, rakibinin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip geldi. 3 Ağustos’ta ise Beşiktaş ile oynanan mücadelenin sonucunda 5-0’lık mağlubiyet yaşadı.

52 Resmi Maçta Büyük Başarı

Galatasaray, 2024 yılı boyunca toplamda 52 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 40 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı ve 6 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 137 gol atarken, kalesinde 67 gol gördü.

Dünya Yıldızı Victor Osimhen Kadroda

2024 yılı içerisinde Galatasaray, önemli oyuncu transferlerine imza attı. Sezon başında Napoli’den Victor Osimhen kiralanarak büyük ses getirdi. Bunun yanı sıra Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi isimler de kadroda yer aldı.

2024 Yılı Resmi Maç Tablosu

Galatasaray'ın 2024 yılı boyunca çıktığı resmi müsabakalardaki genel sonuçları ise şöyle:

  • Süper Lig: 37 Maç - 33 Galibiyet - 1 Beraberlik - 3 Mağlubiyet
  • Türkiye Kupası: 3 Maç - 2 Galibiyet - 1 Mağlubiyet
  • TFF Süper Kupa: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 Maç - 2 Mağlubiyet
  • UEFA Avrupa Ligi: 8 Maç - 4 Galibiyet - 3 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Toplam: 52 Maç - 40 Galibiyet - 6 Beraberlik - 6 Mağlubiyet - 137 Gol - 67 Gol.

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