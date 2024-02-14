Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler

Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, transfer çalışmalarına erkenden başlayarak, 6 yeni oyuncu için operasyonlarını başlattı. Yönetim, geçmiş sezonlarda yaşanan imza gecikmelerini göz önünde bulundurarak, transfer süreçlerini daha önce tamamlamayı hedefliyor.

Teknik heyet, özellikle yerli oyuncu rotasyonunu genişletme amacında. Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek sezon sonu için geniş bir liste oluşturdu. Scout ekibiyle birlikte belirlenen yetenekli genç isimler, yönetim tarafından incelenmeye alındı.

Bu doğrultuda, Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli'nin öncülüğünde sezon başında takıma katılan Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi yetenekli gençlerle başarı elde eden Galatasaray, sezon sonunda da benzer operasyonlara devam etmeyi planlıyor.





Transferde öncelikli hedeflerinden biri olan Eren Dinkçi ile yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildiği belirtildi. Werder Bremen'de bonservisi bulunan ve Heidenheim'da kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki hücumcuyla yaz dönemi için anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak transferin tamamlanması için Werder Bremen'le görüşmelere devam edilecek.

Aynı zamanda Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ve Muhammed Damar gibi genç yetenekleri de transfer listesine ekleyen Galatasaray, Almanya'dan gelecek olan bu iki oyuncu için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Yusuf Kabadayı ismiyle Bayern Münih'in radarında olan Cim Bom, genç hücumcuyu kadrosuna katmak için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Danimarka'dan Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir ve Hollanda'dan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal ile yapılan görüşmeler de devam ediyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın ilgisini çeken Başar Önal, Hollanda'dan transfer haberlerine konu oluyor.