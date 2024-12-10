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Galatasaray'a Malmö Öncesi Abdülkerim Bardakcı Müjdesi

Galatasaray, Malmö maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığını atlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:50
Galatasaray'a Malmö Öncesi Abdülkerim Bardakcı Müjdesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatarak takımla birlikte antrenmana katılan Abdülkerim Bardakcı, İdmanın tamamında yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı ve ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, topa sahip olma çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Malmö karşısına en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

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