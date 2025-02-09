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Galatasaray, Adana Demirspor Maçında Zorunlu Değişikliklerle Kazandı

Galatasaray, Adana Demirspor mücadelesinde üç zorunlu değişiklikle sahada yer aldı. Takımda yeni transferler ilk kez forma giydi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:11
Galatasaray, Adana Demirspor Maçında Zorunlu Değişikliklerle Kazandı

Sarı-Kırmızılı Takımda Zorunlu Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk liderliğinde son Gaziantep FK maçının ilk 11'inde zorunlu olarak 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmadan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor ile mücadele etti ve bu karşılaşmaya bir kadro rotasyonu ile çıktı.

Forma Giyen Yeni Transferler

Adana Demirspor karşısındaki mücadelede Galatasaray, Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Elias Jelert, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Dries Mertens, Alvaro Morata ve Victor Osimhen ile sahada yer aldı. Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira ceza gerekçesiyle takımda yer alamazken, Barış Alper Yılmaz cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlıkları nedeniyle Ismail Jakobs ve Yunus Akgün da maç kadrosuna yazılmadı.

Üçlü Savunma ve Diziliş

Galatasaray, Adana Demirspor'a karşı 3-4-1-2 dizilişiyle sahaya çıkarken, defansif üçlü Cuesta, Sanchez ve Jelertten oluştu. Orta sahada Sallai, Kaan, Sara ve Ahmed görev yaparken, çift santrforun gerisinde Mertens yer aldı. Takımın hücum hattında ise Morata ve Osimhen gol aradı.

Carlos Cuesta İlk Maçına Çıktı

Yeni transfer Carlos Cuesta, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Belçika'nın Genk takımından katılan 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper, ilk 11'de sahada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Mario Lemina da yedek kulübesinde yer aldı.

Morata'nın Ram Park Performansı

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, bu maça çıkmadan önce RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu. Daha önce Gaziantep FK ve Geosis Boluspor mücadelelerinde yer aldıktan sonra, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Boluspor maçında ilk golünü kaydettiği için bu maça etkili bir motivasyonla çıktı.

Kaptanlık Pazubendi Kaan Ayhan'da

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Mauro Icardi ceza ve sakatlık nedenleriyle forma giyemediği için kaptanlık pazubendi Kaan Ayhan tarafından taşındı. Tecrübeli oyuncu, önemli bir sorumluluk üstlenerek takım içerisinde liderliği ile dikkatleri çekti.

Taraftarlara Derbi Uyarısı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlarını uyararak ceza almamaları gerektiğini hatırlattı. Statta yapılan anonslar ile taraftarların bir sonraki iç saha maçına yönelik dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Özel Siyah Forma ile Mücadele

Galatasaray, Adana Demirspor ile olan karşılaşmada özel üretilen siyah formayı giydi. Bu siyah forma, 2024-2025 sezonu için tasarlanmış olup, ön kısmında aslan deseni bulunuyor.

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