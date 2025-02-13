Galatasaray, AFAS Stadı'nda AZ Alkmaar ile İkinci Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda bu akşam, AZ Alkmaar ile mücadele edeceği AFAS Stadı'nda bu sezon ikinci kez sahaya çıkıyor.

Kupa 2'de bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig etabı'nda 8 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden sarı-kırmızılı takım, 14. sırada yer alarak son 16 turu play-off'unda yoluna devam etti. Seri başı olarak kura çekimine katılan Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.

İlk maçına bu akşam Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda çıkan Galatasaray, lig etabının 5. haftasında yine bu stadyumda rakibi ile karşılaşmıştı. İki takım arasında 28 Kasım 2024'te oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

AFAS Stadı'nın Geçmişi

Hollanda futbolunun son yıllardaki önemli takımlarından AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadı, 2006 yılında sporseverlere kapılarını açtı.

Yaklaşık 9 bin seyirci kapasiteli Alkmaarderhout Stadı'nın ihtiyaçları karşılayamaması üzerine yapımına başlanan AFAS Stadı, 38 milyon avroya inşa edildi. 2006’da yaklaşık 17 bin seyirci kapasitesine sahip olarak açılan stadyum, AZ Alkmaar'ın yükselişinde büyük rol oynamıştır.

Sahaya yakın, tek katlı ve dik tribünleriyle taraftarların iyi bir atmosfer oluşturmasını sağlayan stadyum, Molenaar tribünü'nde bulunan çatı Ağustos 2019'da kısmen çökmüştü. Yaklaşık 4 ay kapalı kalan stadyum, 2019 yılının son günlerinde yeniden açılmıştır.

Çökme sonrasında 2020 yılında çatısında yenileme çalışmalarına başlanmış olan AFAS Stadı'nın kapasitesi de yaklaşık 20 bin seyirciye çıkarılmıştır.