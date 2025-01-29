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Galatasaray, Ajax ile 326. Avrupa Sınavına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçla Avrupa kupalarındaki 326. karşılaşmasına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:09
Galatasaray, Ajax ile 326. Avrupa Sınavına Çıkıyor

Galatasaray, Avrupa'da 326. kez sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken, 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 490 gole engel olamadı.

Kupa 2'de 100 maçı geçti

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 102. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Kupa 2'de çıktığı 101 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Son 21 Maçta Başarı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 21 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte 21 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 9'unu kazanan Galatasaray, 10'u beraberlikle tamamladı.

Hollanda Takımlarıyla Tarihi Rekabet

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 10. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 18 gol gördü.

Deplasmanda Galibiyet Arayışı

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi. Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçta ise beraberlik elde etti. Bu sezon AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

İlk Resmi Randevu: Galatasaray - Ajax

Galatasaray, Ajax ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım oldu. Daha önce oynanan iki özel maçta ise Galatasaray 2-1 galip geldi.

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