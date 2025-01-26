Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, topa sahip olma çalışmaları ile devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.