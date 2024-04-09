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Galatasaray Alanyaspor maçı için ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Alanyaspor ile yapacağı maç için çalışmalara başladı. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:18
Galatasaray Alanyaspor maçı için ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacakları mücadele için hazırlıklara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve ardından üç gruba ayrılarak 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde yapılan antrenman, dört takımlı bir turnuva ile sona erdi.

galatasaray alanyaspor

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacakları antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecekler. Takım, önemli bir karşılaşma öncesinde forma uyumu ve taktiksel çalışmalarla maçın atmosferine hazırlanıyor.

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