Galatasaray-Alanyaspor Maçından Öne Çıkanlar

Galatasaray-Alanyaspor Maçında Değişiklikler

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kadrosunda tek bir değişiklik yaptı. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini ağırladı.

Maç Kadrosu

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Osimhen Destek Verdi

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, sakatlığından dolayı maçta forma giyemese de takımı yalnız bırakmadı. Osimhen, karşılaşmayı statta locadan takip etti.

Şiddete Karşı Tepki

Karşılaşmanın öncesinde, kadın ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in öldürülmesi ile ilgili "Kadına ve çocuğa dokunma" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, sık sık tezahüratlarla bu tür şiddet olaylarını kınadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor takımları, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.