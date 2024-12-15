Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele daha yaşandı. Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Merzan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında, Hakkarigücü'nden Martha Tembo 23. dakikada attığı golle ev sahibine 1-0'lık avantaj sağladı.

İkinci yarıda Hakkarigücü, Elizabeth Owusuaa'nın 66. dakikada kullandığı penaltı ile skoru 2-0'a taşıdı ve karşılaşmayı bu sonuçla tamamladı.

Bu sonuçla Hakkarigücü puanını 14'e yükseltirken, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanda kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü ile Amed Sportif Faaliyetler, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü ile Amed Sportif Faaliyetler, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.