Galatasaray - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor 19. randevuda

CAN ÖCAL - Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabetin genel görünümü

İki takım arasındaki rekabet, 2016-2017 sezonunda başladı. Geride kalan 18 lig maçında sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı; üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Toplam gol sayısında Galatasaray 42, Alanyaspor ise 18 gole ulaştı.

Galatasaray'ın son üstünlüğü

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçın tamamında mağlup etti. Bu karşılaşmalardan ikisini 4-0 ile kazanırken, diğer sonuçlar 2-1, 1-0 ve 4-1 olarak kayıtlara geçti.

Alanya'daki maçlar

Alanya'da oynanan müsabakalarda da Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Konuk takımın Alanyaspor'a karşı oynadığı 9 maçın 6'sını Galatasaray kazandı. Alanya'da ev sahibi takım bir kez galip gelirken, iki maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 20, Alanyaspor ise 12 gol attı.

En farklı galibiyetler

Rekabetin en farklı galibiyeti, Galatasaray adına 2018-2019 sezonunda İstanbul'da alınan 6-0'lık skor oldu. Alanyaspor'un rekabetteki en farklı galibiyeti ise 2019-2020 sezonunda Alanya'da elde ettiği 4-1'lik sonuç olarak kayıtlarda yer alıyor.