Galatasaray, Antalyaspor'a Karşı Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig 16. hafta — Deplasmanda 4-1'lik zafer

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Antalyaspor'a karşı son mağlubiyetini 16 Nisan 2016'da 4-2'lik skorla yaşayan Cimbom, o tarihten bu yana iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki bu uzun seri, takımın rakipleri karşısındaki istikrarını ve söz konusu rekabetteki açık üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

GALATASARAY, ANTALYASPOR İLE OYNADIĞI SON 19 KARŞILAŞMADA 15 GALİBİYET, 4 BERABERLİK ALDI.