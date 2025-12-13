DOLAR
Galatasaray, Antalyaspor'a Karşı Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yendi; rakibine karşı yenilmezliğini 19 maça çıkardı (15 galibiyet, 4 beraberlik).

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:30
Trendyol Süper Lig 16. hafta — Deplasmanda 4-1'lik zafer

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Antalyaspor'a karşı son mağlubiyetini 16 Nisan 2016'da 4-2'lik skorla yaşayan Cimbom, o tarihten bu yana iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki bu uzun seri, takımın rakipleri karşısındaki istikrarını ve söz konusu rekabetteki açık üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

