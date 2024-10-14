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Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır!

Galatasaray, bu hafta sonu Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:10
Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır!

Galatasaray, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Antrenman

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın ilerleyen kısımlarında, oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı ve ardından çift kale maç ile idman sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 16 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

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