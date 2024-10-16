Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, müsabaka hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Önemli Eksikler ve Mutluluk Verici Dönüşler

Bugünkü idmanın ilk bölümü basına açık şekilde yapılırken, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ile sağlık sebeplerinden dinlendirilen Kerem Demirbay ve Michy Batshuayi antrenmanda yer almadı. Fakat Kerem Demirbay ile Batshuayi'nin yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın futbol doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz'ın milli takımdan sakat döndüğünü ifade ederek, "Çok anormal bir sakatlığı yok, tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak Antalyaspor maçı için yetiştirmeye çalışıyoruz," şeklinde açıklamada bulundu.

Antrenmanda Doğum Günü Kutlaması

Antrenman sırasında 19 Ekim'de 51 yaşına girecek olan teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Tim, ısınma koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı ve daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor maçına özel taktik antrenmanın basına kapalı bölümünde çalışıldı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.