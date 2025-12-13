Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 yendi — Deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray deplasmanda 2 maç sonra galip geldi
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor karşısında net skor
Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de deplasmanda 2 maç sonra kazanmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’a konuk oldu. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ekip, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Aslan, ligde dış sahadaki olumsuz serisini sonlandırdı.
Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.
