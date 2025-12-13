DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 yendi — Deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek deplasmanda 2 maç sonra galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:30
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 yendi — Deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray deplasmanda 2 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor karşısında net skor

Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de deplasmanda 2 maç sonra kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’a konuk oldu. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ekip, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, ligde dış sahadaki olumsuz serisini sonlandırdı.

Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINDAN GALİP AYRILAN GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'DE DEPLASMANDA 2 MAÇ...

ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINDAN GALİP AYRILAN GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'DE DEPLASMANDA 2 MAÇ SONRA KAZANDI.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Victor Osimhen, Antalyaspor'a Karşı Trendyol Süper Lig'de 6. Golünü Attı
2
Leroy Sane, Antalyaspor'a Karşı Süper Lig'de Üst Üste 3. Golünü Attı
3
Tahkim Kurulu: Serdal Adalı'nın Hak Mahrumiyeti ve Beşiktaş'ın Para Cezası Kaldırıldı
4
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Otopark Desteği
5
Galatasaray, Antalyaspor'a Karşı Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı
6
Mauro Icardi 90+3'te fileleri havalandırdı — Galatasaray'ın 8. golü
7
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama