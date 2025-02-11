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Galatasaray, Arda Ünyay'ı Kadrosuna Dahil Etti

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı transfer etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:48
Galatasaray, Arda Ünyay'ı Kadrosuna Dahil Etti

Galatasaray, Arda Ünyay ile Anlaştı

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan anlaşma ile bu transferi gerçekleştirdi.

Resmi Açıklama ve Sözleşme Detayları

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesine yer verildi. Genç futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Galatasaray, Arda Ünyay'ı Kadrosuna Dahil Etti

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