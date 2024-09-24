Galatasaray, Avrupa Arenasında 319. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Avrupa'da 319. Maçına Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. karşılaşmasına çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki genel performansı

Toplam 318 maç

113 galibiyet

121 mağlubiyet

84 beraberlik

Galatasaray, Avrupa arenalarında rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 476 gol gördü.

Kupa 2'de 95. Randevu

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi çatısı altında daha önce 94 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak, bu turnuvada 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etti.

Yunanistan Takımlarına Karşı Üstünlük

Galatasaray, Yunan takımlarıyla Avrupa kupalarında yaptığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı ve bu maçların çoğunda gol atmayı başardı.

Galatasaray, iç sahada Yunanistan ekipleriyle oynadığı 3 maçı da kazanarak önemli bir avantaj sağladı.

Geçmiş Maçlar

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Olympiakos 1-0 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Panathinaikos 1-0

Galatasaray, yarınki maçta 319. Avrupa mücadelesini verirken, Yunan rakibi PAOK'u yenerek bu başarılarına devam etmeyi amaçlıyor.