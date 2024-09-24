Galatasaray, Avrupa Arenasında 319. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Avrupa'da 319. Maçına Çıkacak
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. karşılaşmasına çıkıyor.
Sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki genel performansı
- Toplam 318 maç
- 113 galibiyet
- 121 mağlubiyet
- 84 beraberlik
Galatasaray, Avrupa arenalarında rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 476 gol gördü.
Kupa 2'de 95. Randevu
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi çatısı altında daha önce 94 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak, bu turnuvada 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etti.
Yunanistan Takımlarına Karşı Üstünlük
Galatasaray, Yunan takımlarıyla Avrupa kupalarında yaptığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı ve bu maçların çoğunda gol atmayı başardı.
Galatasaray, iç sahada Yunanistan ekipleriyle oynadığı 3 maçı da kazanarak önemli bir avantaj sağladı.
Geçmiş Maçlar
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray - Olympiakos
|1-0
|2009-2010
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray - Panathinaikos
|1-0
Galatasaray, yarınki maçta 319. Avrupa mücadelesini verirken, Yunan rakibi PAOK'u yenerek bu başarılarına devam etmeyi amaçlıyor.