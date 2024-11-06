Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 322. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesi olacak.

Avrupa Kupalarındaki Performansı

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 321 karşılaşmaya çıktı ve bunların 115’inden galibiyetle ayrıldı. 121 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 85 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu süreçte, rakip fileleri 438 kez havalandıran ve kalesinde 482 gol gören Galatasaray, önemli bir mücadele geçmişine sahip.

Kupa 2'deki Başarıları

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olarak bilinen UEFA Kupası'nda geçmişte büyük başarılar elde etti. 1999-2000 sezonunda bu kupayı kazanmayı başaran Galatasaray, "Kupa 2"de toplam 97 maçta mücadele etti ve 39 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 155 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 125 gol gördü.

Son 17 Maçta Kaybetmeme Serisi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 17 maçta rakiplerine karşı etkileyici bir performans sergiledi ve bu karşılaşmaların 15’inde mağlup olmadı. 2021-2022 sezonunda başlayan süreçte 8 karşılaşmayı kazanırken, 7’sinden beraberlikle ayrıldı; sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğüne engel olamadı.

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Genel Performansı

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında gösterdiği performans özetle şu şekildedir:

Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 15 beraberlik, 8 yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi: 122 maç, 29 galibiyet, 31 beraberlik, 62 yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi

Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 12 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 97 maç, 39 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi

UEFA Süper Kupa: 1 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 yenilgi

Toplamda, Galatasaray 321 maçta 115 galibiyet, 85 beraberlik ve 121 yenilgi alarak, uluslararası arenada 438 gol atıp 482 gol yemiştir.