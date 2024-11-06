Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 322. Maçına Çıkıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesi olacak.
Avrupa Kupalarındaki Performansı
Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 321 karşılaşmaya çıktı ve bunların 115’inden galibiyetle ayrıldı. 121 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 85 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu süreçte, rakip fileleri 438 kez havalandıran ve kalesinde 482 gol gören Galatasaray, önemli bir mücadele geçmişine sahip.
Kupa 2'deki Başarıları
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olarak bilinen UEFA Kupası'nda geçmişte büyük başarılar elde etti. 1999-2000 sezonunda bu kupayı kazanmayı başaran Galatasaray, "Kupa 2"de toplam 97 maçta mücadele etti ve 39 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 155 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 125 gol gördü.
Son 17 Maçta Kaybetmeme Serisi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 17 maçta rakiplerine karşı etkileyici bir performans sergiledi ve bu karşılaşmaların 15’inde mağlup olmadı. 2021-2022 sezonunda başlayan süreçte 8 karşılaşmayı kazanırken, 7’sinden beraberlikle ayrıldı; sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğüne engel olamadı.
Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Genel Performansı
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında gösterdiği performans özetle şu şekildedir:
- Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 15 beraberlik, 8 yenilgi
- UEFA Şampiyonlar Ligi: 122 maç, 29 galibiyet, 31 beraberlik, 62 yenilgi
- UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi
- Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 12 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi
- UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 97 maç, 39 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi
- UEFA Süper Kupa: 1 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 yenilgi
Toplamda, Galatasaray 321 maçta 115 galibiyet, 85 beraberlik ve 121 yenilgi alarak, uluslararası arenada 438 gol atıp 482 gol yemiştir.