Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Nomağlup Serisini Sürdürdü

Gözler Üzerinde: Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Nomağlup Unvanını Korudu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynadığı karşılaşmada AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü. Maç, Hollanda'nın AFAS Stadı'nda gerçekleştirildi ve sarı-kırmızılı takım, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlup olmadan ilerlemeye devam etti.

İlk Yarıda Düşük Performans, İkinci Yarıda Canlanma

Galatasaray, maça iyi bir başlangıç yapamayarak 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak, ilk yarının sonlarına yaklaşırken 43. dakikada Osimhen'in gerçekleştirdiği vuruşun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi ile skor 1-1'e geldi. İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, Osimhen ve Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla öne geçmek için birçok fırsat yakaladı; fakat sonuca gidemedi ve maç 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ın Başarılı Süreci

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaşarak grubundaki liderliğini korudu. Tüm kulvarlarda son 15 maçında mağlubiyet yaşamayan Cimbom, 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Geçmişte İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından büyük bir çıkış yakaladı.

AZ Alkmaar'ın Nomağlup Serisi

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı olan yenilmeme serisini bu maçla birlikte 8. maçında da sürdü. Daha önce Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor ile karşılaşan Alkmaar, bu kez de Galatasaray ile 1-1'lik sonuç alarak yenilmeme unvanını korumuş oldu.

Galatasaray'ın Son 19 Maç Performansı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 maçının 17'sinde yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte gerçekleştirilen karşılaşmalardan 9 galibiyet ve 8 beraberlik çıkararak dikkat çekti.

Ofsayt Gölgeleri: Son Dakika Golü Geçersiz Sayıldı

Galatasaray, karşılaşmanın son dakikalarında üretkenliğini göstererek 90+3. dakikada bir gol atsa da, VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Bu durum, sarı-kırmızılı takım için büyük bir fırsatın kaçması anlamına geldi.

Gözler Malmö Maçında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sonraki rakibi Malmö ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk 5 maçta elde ettiği 11 puanla bu mücadele için umutları yükseltiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.