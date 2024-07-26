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Galatasaray, Avusturya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sarı-kırmızılı takım, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:27
Galatasaray, Avusturya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray'ın Avusturya Kampı Hızla Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'nın gözde bölgelerinden biri olan Irdning'de sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte çift antrenman yaparak kondisyonlarını artırıyor.

Teknik Ekip Yönetiminde Yoğun Çalışmalar

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesinde gerçekleştirilen kamp, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılıyor. Antrenmanların medya mensuplarına kapalı olduğu belirtiliyor.

Pas Çalışmaları ve İlk İdman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabahki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın ardından, iki grup arasında topa sahip olma oyunu oynandı ve antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yeni Transfer İle İlk Tanışma

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, bu kampta sarı-kırmızılı formayla ilk idmanına çıktı. Özellikle genç yeteneğin performansı, teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor.

Hazırlık Maçında Parma ile Karşılaşacaklar

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Türkiye saati ile 21.15'te İtalya'nın Parma takımı ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek ve bu maçla Avusturya kampını sonlandıracak.

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